Bill Kaulitz: Nackt-Foto aufgetaucht!

Das Bill Kaulitz regelmäßig Schnappschüsse mit seinen Fans via "Social Media" teilt, ist definitiv nichts Neues. Einer seiner jüngsten Fotos schlägt nun jedoch alle Aufmerksamkeits-Rekorde...

Bill Kaulitz zieht blank

Via " " versorgt seine Fans nun mit einem Foto der besonderen Art. Der Grund: Bill ist dabei zu sehen, wie er vollkommen nackt vor einem Spiegel posiert. Scheinbar ist der Sänger gerade aus der Dusche gekommen und will seinen Fans diesen Anblick nicht vorenthalten. Lediglich sein bestes Stück versteckt Bill hinter einem Handtuch. Oh, là, là! Das seine treuen Fans so einen Anblick nicht lange unkommentiert lassen, ist kaum verwunderlich...

Bills Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Bill deutlich wird, hat er damit bei seinen Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Als ich 15 Jahre alt war, träumte ich davon, ein Stück davon zu sehen. Nach fünfzehn Jahren erfüllte sich mein Traum zum Teil", Aaaaawwww Billy, so hot" sowie "Das ist ja mit Abstand das beste Foto was ich seit langem gesehen habe." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob Bill demnächst wohl noch mehr Bilder dieser Art mit seinen Fans teilen wird? Wir können gespannt sein...

