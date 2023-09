Boris Becker & Freundin Lilian: Glücksgefühle in Mailand! Und alle dürfen es sehen

Ausflug in die Modewelt: Boris Becker und seine Freundin Lilian De Carvalho Monteiro haben sich bei der Fashion Week in Mailand gezeigt, die dort seit Dienstag läuft. Das Paar besuchte die Santoni-Show und legte dabei einen schicken Auftritt hin. Der ehemalige Tennisspieler präsentierte bei der Veranstaltung einen hellgrauen Anzug, zu dem er ein weißes Hemd und weiße Sneakers kombinierte. Zudem trug er eine Sonnenbrille mit Braunton.

Boris Beckers Partnerin zeigte an seiner Seite in einem kurzen, schwarzen Lederrock viel Bein. Sie vervollständigte ihren Look mit einer eleganten weißen Bluse, rosa Pumps mit Goldverzierung, einer kleinen dunklen Dior-Handtasche und einer dunklen Sonnenbrille in eckigem Design.