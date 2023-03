Britney Spears & Sam Asghari: Ehe-Aus nach 9 Monaten

Seit seiner Beziehung mit Britney Spears steht Sam Ashgari ebenfalls im Rampenlicht. Auf Bildern, die nun der Daily Mail vorliegen, wurde der Fitness-Fan jetzt von Paparazzi in Los Angeles abgelichtet. Doch eine Sache sticht aufmerksamen Fans direkt ins Auge - die gähnende Leere an seinem Ringfinger! Der 29-Jährige ist ohne seinen Ehering unterwegs. Ob er diesen nur kurzzeitig abgelegt hat oder es wirklich eine Ehe-Krise mit Britney gibt, ist nicht geklärt.

Die "…Baby One More Time"-Interpretin goss jedoch bereits vor wenigen Tagen selbst Öl ins Feuer und postete ein Video von sich und ihrem Ehemann, das sie vor ihrer Hochzeit zeigt. Den Clip versah sie mit den kryptischen Worten: "Bevor wir geheiratet haben – so glücklich und albern". Deutet sie damit selbst eine Krise mit ihrem Sam an? Bleibt abzuwarten, ob sich das Paar in Zukunft wieder vertrautet miteinander zeigen wird und der Ring wohl schnell wieder am Finger ihres Gatten zu finden sein wird.

Auch interessant:

