Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Noch ein Baby!

Wir erinnern uns: Erst im Juni verkündete sie via Instagram, dass sie überraschend schwanger ist – mit 41 fast schon ein kleines Wunder. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Nur wenige Tage später informierte sie ihre Follower, dass sie eine Fehlgeburt hatte.

Komplikationen gab es auch bei der Drillingsschwangerschaft 2021: Eines der Mädchen wäre fast im Mutterleib gestorben. "Ich will nie wieder schwanger sein", ließ sie uns daraufhin wissen. Und diese Ansage kam offenbar auch bei Bushido an. Um gesundheitliche Risiken diesmal zu umgehen, denken sie über einen alternativen Weg nach: "Vielleicht gehen wir irgendwann das Thema Leihmutter an", so Bushido. Hauptsache noch ein Baby, koste es, was es wolle. Doch ist die zehnköpfige Familie wirklich bereit für noch ein, vielleicht sogar zwei weitere Kids?

Schon jetzt ist der Alltag, zu dem auch ein riesiger Bernhardiner namens Pudding gehört, trotz Unterstützung von drei fest angestellten Nannys chaotisch. Fast täglich postet das Paar bei Instagram Eindrücke von ihrem Leben zwischen Windel-, Wäsche- und Spielzeugbergen. "Es wirkt immer ruhig bei uns. In 80 Prozent der Fälle ist das zwar so, doch die restlichen 20 Prozent sind alles andere als entspannt und ruhig", bestätigt Anna-Maria. Immer wieder komme es auch zu Streit mit Bushido, sogar so heftig, dass er im Hotel übernachten muss. Warum also der Wunsch nach immer noch mehr Kindern? Tatsächlich gibt es ein solches Phänomen – dieses komme laut Diplom- und Sozialpädagogin Prof. Renate Zwicker-Pelzer in der ersten Lebensphase durch die enge Bindung zum Kind. Mütter berichteten ihr immer wieder, dass sie tatsächlich regelrecht süchtig nach der körperlichen Nähe zum Baby seien. Viele Frauen würden daher auch besonders lange stillen, andere dagegen ziemlich schnell erneut schwanger werden. Die häufigsten Auslöser für eine "Babysucht" bzw. "Babysehnsucht" seien demnach das Wissen, dass die Kinder nicht immer Babys bleiben und irgendwann aus der niedlichen Kuschelphase herauswachsen – oder auch eine gewisse innere Leere, die auf den "Entzug" von Schwangerschaftshormonen zurückzuführen ist. Andere Mütter vermissen auch schlicht die Aufmerksamkeit, die man durch einen Babybauch erhält. Oder ist es Bushido, der seinen Wunsch nach einer XXL-Familie knallhart wahr machen will? Denn er selbst wuchs mit einem Halbbruder bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Welche Gründe dieser Kinderwunsch bei Anna-Maria und Bushido auch immer hat, können nur die beiden beantworten. So viel ist aber klar: Manchmal ist es besser, sich auf das zu konzentrieren, was man hat, statt immer mehr zu wollen.