Carlo von Tiedemann: Trauriges Aus für den "NDR"-Moderator!

Still und leise hat Carlo von Tiedemann seinen Abgang von der großen Bühne gemacht. Denn eigentlich moderiert der Radio-Showmaster jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr die Live-Show "Große Freiheit" beim "NDR". Doch damit ist offenbar Schluss! Denn die Sendung ist aus dem Programm geflogen. Die letzte Show des 79-Jährigen wurde wohl bereits am 1. Juli ausgestrahlt.

Doch was ist der Hintergrund für diesen drastischen Schritt? Grund dafür soll der gesundheitliche Zustand des Moderators sein, wie "MOPO" vom Sender "NDR" erfahren hat. In der Vergangenheit hatte Carlo von Tiedemann öffentlich bekannt gemacht, dass er an der Herzkrankheit "Amyloidose" leide und sogar einen Schrittmacher tragen müsse.

Dennoch muss die Hörerschaft nicht ganz auf ihren Moderationsliebling Carlo von Tiedemann verzichten. Denn "NRD" gab gegenüber der Hamburger Zeitung "MOPO" an: "Ab sofort ist Carlo immer am Sonnabendvormittag bei Ilka Petersen zu Gast mit seiner neuen Rubrik 'Carlo kennt sie alle…'" Immerhin! Auch wenn es nicht dasselbe sein wird...