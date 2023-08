Carmen & Robert Geiss: Babydrama! Es ist so schrecklich

Als sie tatsächlich mit Davina schwanger war und sich für ihr Baby entschied, folgte das nächste Drama. Sie musste per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, doch der lief nicht wie geplant. "Der Arzt war extrem am Kämpfen, über Minuten. Man hörte nichts. Er musste nochmal schneiden, sonst wäre das Kind fast gestorben", so Carmen weiter. Am Ende kam die Kleine zum Glück gesund auf die Welt.