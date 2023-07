Charlène von Monaco & Fürst Albert: Ehe-Krise - jetzt zieht er alle Register

Unter dem Bild heißt es zu Deutsch: "Letzte Nacht nahmen Fürst Albert und Fürstin Charlène an dem traditionellen Kerzenlicht-Dinner teil, das vom Rathaus von Monaco organisiert wurde." Ob das Lächeln der beiden auf diesem Foto wirklich von Herzen kommt? Zumindest durfte sich Charlène diesmal freuen, die Frau an der Seite ihres Mannes zu sein, denn dieser zeigte sich zuletzt des Öfteren auch mit anderen Damen. Nicht nur begleitete ihn eine Andere zu einem Spiel nach Wimbledon, auch seine Ex Nicole Coste schleicht sich immer wieder zurück in sein Leben. Arme Charlène...