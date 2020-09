Nico Rosberg Vermögen: So millionenschwer ist der Formel-1-Star

Ausgesorgt hat er trotzdem allemal! Nach zehn Jahren in der Formel 1 thront Nico Rosberg mittlerweile auf einem Vermögen von über 50 Millionen Euro. Neben seiner Eigentumswohnung in in der Nähe des mondänen Hafens in Fontvieille in Monaco, besitzt der verheiratete Rennfahrer auch ein schickes Landhaus auf Ibiza. Immobilien sind neben dem Rennfahren ohnehin Nico Rosbergs große Leidenschaft. Gemeinsam mit seiner Frau Vivian Sibold, die als Innenarchitektin tätig ist, kauft der millionenschwere Profisportler mit Vorliebe Luxusresidenzen, um diese aufzuhübschen und weiterzuvermieten. Auch dabei springt stets eine attraktive Summe für die ohnehin schon steinreiche Familie Rosberg raus. Mit ihren zwei Töchtern führt das Ehepaar seit Jahren ein Leben in Saus und Braus unter der Sonne Monacos - inklusive Privatjet und Casino-Besuchen!