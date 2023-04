Corinna Schumacher: Traurige Enthüllung aus ihrem Leben

"Corinna lebt wie eine Gefangene!", behauptet Eddie Jordan, der Schumi einst den Weg in die Formel 1 ebnete, kürzlich in einem Interview. "Corinna kann nicht mehr auf eine Party oder auch nur zu einem Abendessen gehen." Und weiter: "Sie kann nicht wirklich einkaufen gehen, sie kann nicht wirklich Urlaub machen. Sie kann nicht wirklich viele Freunde haben. Weil das nicht möglich ist." Die Erklärung lieferte Eddie Jordan gleich mit: "Jeder würde mit ihr über Michael reden wollen. Aber ständig daran erinnert zu werden, das braucht sie nun wirklich nicht!"

Der Ex-Formel-1-Manager ist sich nicht sicher, ob Schumis Ehefrau das Richtige tut. "Corinna hat einige Regeln festgesetzt", so Eddie Jordan. "Ich wollte Michael ganz am Anfang besuchen, aber Corinna hat dies verweigert." Dies sei damals sicher vernünftig gewesen, weil zu viele Menschen Schumi hätten besuchen wollen, so der Ire. Doch seitdem sind Jahre vergangen. Das Festhalten an der Strategie der absoluten Geheimhaltung sieht er kritisch.

Jordan glaubt, die Familie Schumacher wäre besser beraten, wenigstens ein paar Informationen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Nicht in erster Linie, um den wilden Gerüchten um den Zustand der deutschen Rennsport-Legende ein Ende zu bereiten, sondern auch sich selbst zuliebe. Denn wenn die Öffentlichkeit mehr wüsste, würde sie die Familie nicht mit Fragen löchern.

Auch Tochter Gina und Sohn Mick beugen sich seit dem Teenageralter der strikten Geheimhaltungspolitik ihrer Mutter, so Jordan. Gina scheint mit der Situation besser umgehen zu können als ihr Bruder, hat mit dem Westernreiten ihre eigene Passion gefunden – ein Weg, sich fernab vom Rennsport ein Leben aufzubauen. Ein Leben, in dem sich nicht alles um ihren Papa und dessen Gesundheitszustand dreht, sondern auch um andere, schöne Dinge. Etwas, das ihrem Bruder Mick bisher nicht gelang. Er trat vor einigen Jahren in die Fußstapfen seines übergroßen Vaters, ist aktuell als Test- und Ersatzfahrer für Mercedes und McLaren im Einsatz.

Für Mick sei die familiäre Situation extrem belastend, so Eddie Jordan. "Er versucht, sich eine eigene Karriere im Motorsport aufzubauen. Wenn über ihm nicht dieser Druck hängen würde, der durch seinen Vater entsteht, wäre er vielleicht ein viel besserer Rennfahrer. Meine Gedanken sind bei ihm."

Corinna hat eine schwere Aufgabe: Einerseits ihren Mann zu schützen und beizustehen – und andererseits sich und ihrer Familie ein eigenes Leben zu ermöglichen.

