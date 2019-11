Dagmar Wöhrl postet heißes Bikini-Foto

Reddit this

Dass eine attraktive Frau ist, stellt sie in jeder Folge von "Höhle der Löwen" unter Beweis. In der diesjährigen Staffel überraschte die 65-Jährige sogar mit einem neuen Look, der sie noch jünger und frischer wirken ließ. Doch nun postete die Geschäftsfrau bei ein Bikini-Foto, bei dem ihren Followern der Atem stockte...

Braun gebrannt, gertenschlank und mit endlos langen Beine - so präsentiert sich Dagmar Wöhrl jetzt bei Instagram. "Wie schön wäre es, jetzt an einem sonnigen und warmen Ort zu sein, den Sand zwischen den Zehen und das Plätschern des Meeres im Ohr", schreibt sie zu dem Schnappschuss, der offenbar auf den Seychellen aufgenommen wurde.

Dagmar Wöhrl begeistert mit sexy Bikini-Foto

Das Bild wurde bereits 2016 geschossen und versetzt den "Höhle der Löwen"-Star noch immer in Urlaubsstimmung - und ihre Follower gleich mit. Für das Bikini-Foto wird Dagmar Wöhrl jedenfalls mit Komplimenten überschüttet. "Wow... Sie Bond-Girl", "Alter Schwede", "Du siehst toll aus", lauten die Kommentare.

Dagmar Wöhrl: Jetzt packt Mann Hans Rudolf aus!

In ihrer Jugend nahm Dagmar Wöhrl ziemlich erfolgreich an Schönheitswettbewerben teil. 1977 wurde sie "Miss Germany" und nur wenige Monate später belegte sie bei der "Miss World"-Wahl sogar den 3. Platz.

So heiß sieht Dagmar Wöhrl im Bikini aus: