Daniela Büchner: Große Sorge! Verfällt Tochter Joelina dem Beauty-Wahn?

Fiese Kritik an Joelina

"Viele haben mir auch unterstellt, dass ich das nur machen würde, weil so viele andere Influencer das haben", klagt Joelina im Gespräch mit "RTL". Offenbar gehen viele Follower davon aus, dass sie gar nicht wisse, was sie da tut. Davon will die 21-Jährige sich allerdings nicht beirren lassen. Auch weitere Beauty-Eingriffe schließt sie nicht aus! "Bis jetzt habe ich nur die Lippen gemacht. Ich weiß nicht, was vielleicht in drei Jahren wird, was ich machen möchte. Aber selbst wenn: Es ist doch mein Körper. Ich tu ja niemandem damit weh. Das mache ich ja an mir. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm", stellt sie klar.

Und was sagt Mama Danni dazu? Sie unterstützt ihre Tochter und hat kein Problem mit dem Beauty-Eingriff. "Ich stehe immer hinter ihr. Egal, was sie macht. Sie muss sich wohlfühlen, wenn sie sich selbst nicht wohlfühlt, hast du als Mama keine Chance", so Daniela. "Und so lange sie nicht übertreibt, ist doch alles okay."