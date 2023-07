Daniela Katzenberger: Neustart! Lucas Cordalis wurde durch Florian Silbereisen ersetzt

Wen krallt man sich am besten, wenn man musikalisch voll durchstarten möchte? Richtig! Schlager-Gott Florian Silbereisen (41)! Kein Wunder also, dass Deutschlands berühmteste Katze, Daniela Katzenberger (36), ihre Pfötchen ausgerechnet in seine Richtung ausgestreckt hat und einen Neustart mit ihm wagt. Denn die einstige Reality-TV-Blondine will jetzt Sängerin werden! Doch was wird aus ihrem Ehemann Lucas (55)?