Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Die Trennung soll in den nächsten Monaten erfolgen!

Fest steht also: Die Katze hat reichlich Anlass zur Sorge! Eifersucht ist ihr schließlich nicht fremd, wie sie schon zugab: "Ich sehe, was die Mädels ihm so schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man schon hart im Nehmen sein." Und in einer Phase, wo zwischen ihr und Lucas ohnehin nicht gerade pure Harmonie herrscht, könnte ein neuer Player vielleicht leichtes Spiel haben!

Dass Lucas für einen Fremdflirt empfänglich ist, hat er schließlich schon bewiesen: 2018 schäkerte er während der TV-Show "Global Gladiators" auffällig mit der einstigen "GNTM"-Kandidatin Miriam Höller (34), schwärmte sogar öffentlich: "Sie ist eine tolle Frau!" – und sorgte damit nicht nur bei Dani für Stirnrunzeln...

Die scheint sich jedenfalls schon jetzt gegen die mögliche Konkurrenz zu wappnen: Gerade schneite die Blondine bei ihrem Beauty-Doc Andreas Dorow vorbei, der schon früher mal Hand und Skalpell an ihren Body legte, um ihre Kurven zu schärfen. Vielleicht sorgt die Katze ja schon jetzt dafür, dass ihr Mann auch im Dschungel nur an eine Frau denkt: an seine!