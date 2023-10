David Garrett: Das ist sein Geheimnis

Wie David nun im Gespräch mit "hallo Deutschland" offenbart, sind es für ihn mehrere Faktoren im Leben, die seinen Erfolg ausmachen. So offenbart er: "Ich glaube, jeder Musiker kann bestätigen, dass Qualität nur durch Konsequenz, Disziplin, Hingabe, langfristig auch bei dir bleibt." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: David verlangt sich und seiner Karriere so einiges ab, um am Ball zu bleiben, Einen Schritt kürzer treten, kommt für David allerdings nicht in Frage! Ganz im Gegenteil sogar! Er will weiter daran arbeiten, seine Ziele zu erreichen: "Ich habe so viele Wünsche aus der Vergangenheit schon in die Tat umgesetzt, dass mir eigentlich gar nicht mehr viel bleibt außer das Leben zu genießen, ambitioniert zu bleiben, an mir selber zu arbeiten, immer wieder fleißig zu sein, kreativ zu sein." Mehr Power geht wohl kaum! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass David auch zukünftig seine Vorstellungen in die Tat umsetzen kann!