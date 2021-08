Im September 2021 erscheint Ronja Forchers dritte Single. „Es geht um das 'Herz' und wird ein sehr romantischer Song. Ich werde ihn in der großen ZDF-Samstagabend-Show von 'Giovanni Zarrella' zum ersten Mal live präsentieren. Darauf freue ich mich riesig – auch wenn ich jetzt schon sehr aufgeregt bin. Das wird auf jeden Fall der Startschuss sein für viele Shows, die danach kommen werden“, verrät die Sängerin voller Vorfreude. Doch eine Frage belastet treue Fans von "Der Bergdoktor": Macht Ronja Forcher endgültig Schluss mit der Schauspielerei? Kein Grund zur Sorge! Die Schauspielerin sieht das gelassen: „Ich glaube, es geht beides. Ich kann als Schauspielerin und als Sängerin arbeiten. Es ergänzt sich ganz gut. Ich will auf jeden Fall langfristig Musik machen. Aber ich möchte auch weiter im Schauspiel bleiben", erklärte sie "Schöne Woche". Die Bergdoktor-Fans können sich also schon jetzt freuen Ronja Forcher in Staffel 15 wieder auf dem Gruberhof begrüßen zu dürfen.

Wollt ihr wissen, wie es bei "Der Bergdoktor" in Staffel 15 weitergeht? Dann werdet ihr hier fündig: