Bill Kaulitz: Krass, was er nun über Bachelorette Jenny auspackt...

In der 100. Folge von "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dem Podcast von Bill Kaulitz und Bruder Tom Kaulitz, geriet der Sänger jetzt in Plauderlaune und packte geheime Fakten über die diesjährige Bachelorette-Staffel aus: "Ich habe Kontakte [...]. Ich habe Insights, wirklich ganz, ganz tief drin in die 'Bachelorette'-Produktion" lässt er verlauten, und weiter: "Ich weiß, dass es doch so ist, dass die Produktion wirklich hier und da sagt, 'na, vielleicht bleibst du nochmal dran' oder 'lad ihn doch nochmal ein', wenn Jenny in Wirklichkeit gar kein Interesse hat. Also die mischen sich schon ein und überreden auch teilweise die Jungs."

Was er damit meint? Das verriet er ebenfalls direkt im Anschluss: "Wie ich erfahren habe, wollten ganz viele sofort gehen, weil sie Jenny gar nicht so toll fanden. [...] Nachdem sie Finn geküsst hat im Haus, wollten fast alle gehen und deswegen haben sie in der nächsten Nacht fünf nach Hause geschickt. Das war nicht die Entscheidung der Bachelorette. Das war die Entscheidung der Produktion, die sagten: 'Es wollen so viele Leute gehen, wir müssen jetzt fünf rausschmeißen, sonst gehen die freiwillig'. Die meisten fanden die Unterhaltung mit ihr so langweilig, dass sie sich gewünscht haben, nicht auf ein Date zu gehen und wollten lieber in der Jungs-Villa abhängen und Party machen."

Auweia, das klingt ja ganz schön bitter. Bleibt nur zu hoffen, dass Jennys Gewinner es wenigstens ernst mit ihr meint. Wer das sein wird, weiß Bill natürlich auch schon: "Großer Spoiler, gewinnen wird - bevor das überhaupt im Fernsehen läuft - Finn! [...] Sie sucht Finn aus, weiß ich schon". Woraufhin sein Bruder Tom nur entgeistert einwirft: "Das kannst du doch nicht verraten" und Bill nur entgegnet: "Doch, mache ich jetzt aber. Warum? Da sieht man mal, wie viel Einfluss ich habe."