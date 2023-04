Dieter Bohlen: Das Show-Aus nach dem "DSDS"-Finale ist offiziell

Gerade erst wurde bekannt, dass "DSDS" nächste Jahr doch in eine neue Staffel startet. "Es gab in den letzten Monaten noch eine Frage. Wie es weiter geht... Seit Jahren lese ich, mit Bohlen geht es zu Ende. Jetzt ist die Frage, was passiert mit 'DSDS'. Es gibt eine 21. Staffel!", freute sich Dieter Bohlen. Eine andere Sendung von ihm kommt dagegen nicht wieder...