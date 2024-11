Dieter Bohlen: Er hatte keine Ahnung von Pietro Lombardis "DSDS"-Aus

Erst durch die "Bild"-Zeitschrift erfuhr der Popsänger davon, dass Pietro nächstes Jahr bei "DSDS" nicht mehr an seiner Seite sitzen wird. Dieter Bohlen erklärte allerdings, dass er mit solchen internen Entscheidungen auch nichts zu tun habe. Ein Veto könne der Jury-Chef daher nicht einfach so einlegen. "Die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt", so Bohlen.

Der Poptitan befinde sich aktuell in Dubai und "mache Business". Von dort aus versuche er auch seinen Kollegen und Freund Pietro zu beruhigen. Ein ziemlicher Stress für Bohlen, denn er müsse auch an die Show denken: "Ich fliege gleich zurück nach Deutschland und konzentriere mich voll auf das Finale von 'DSDS' am Samstag."