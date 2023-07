Dieter Hallervorden: Traurige Neuigkeiten von dem 87-Jährigen

Wie viele andere Promi-Kinder, scheint Johannes Hallervorden sein Dasein, als Sohn eines bekannten Schauspielers, als Fluch und Segen zugleich zu sehen. Er folgte seinem berühmten Vater Dieter Hallervorden in dessen Fußstapfen und schlug ebenfalls eine Karriere als Schauspieler ein. Dennoch will er nicht nur auf seine Nachnamen reduziert werden. Im ARD-Format "Brisant" sprach der 24-Jährige nun davon, wie er sich selbst einen Namen machen will - ohne das Zutun seines Vaters Dieter: