Von der Schauspielerin zum Reality-TV-Star: Doreen Dietel hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Früher war die brünette Schönheit im "Tatort" zu sehen, heute sorgt sie für Wirbel im "Dschungelcamp". Dabei hatte Doreen Dietel mit ihrer Karriere eigentlich ganz andere Pläne. Die auf einem Bauernhof im beschaulichen Dorf Zeulenroda geborene Sächsin träumte vom großen Durchbruch in Hollywood!

Schon in jungen Jahren zog es Doreen Dietel in die deutsche Filmstadt München, wo sie eine Schauspielausbildung am renommierten Schauspiel München absolvierte. Schon während der Ausbildung war die talentierte Jungschauspielerin unter anderem neben Uschi Glas in der Komödie "Heimlicher Tanz" (1999) und der deutschen Fernsehserie "Sylvia - Eine Klasse für sich" (1998) zu sehen. Mit ihrer blonden Mähne und dem scheuen Lächeln wickelte die junge Doreen Dietel die Regisseure reihenweise um den Finger.