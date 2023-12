Dschungelcamp 2024: Exklusiv verraten! Ist dieser "Goodbye Deutschland"-Star dabei?

Ob er nach diesen Strapazen noch einmal einen drauf setzten will? Denn so ziemlich genau das erwartet die Kandidaten im Dschungelcamp auch. Dennoch macht er uns gegenüber eine vielsagende Andeutung. Angesprochen auf weitere TV-Projekte in der Zukunft, lässt Steff durchsickern: "Lasst euch überraschen. Im Januar steht etwas Großes für mich an." Januar? Genau der Zeitraum also, in dem die Stars ins Dschungelcamp nach Australien reisen. Hat sich der Ex von Peggy Jerofke hier etwa als Dschungelcamper 2024 geoutet? Bestätigt wurde der "Goodbye Deutschland"-Star als Kandidat des RTL-Formats noch nicht. Bleibt abzuwarten, ob sich das bald schon ändern wird.