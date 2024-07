Im Jahr 2017 trat Kader Loth in der elften Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" an – allerdings nur als Ersatzkandidatin. Sie nahm damals den Platz von Nastassja Kinski ein, die spontan noch vor dem Einzug einen Rückzieher machte. Aber auch als Ersatzkandidatin hinterließ Kader einen bleibenden Eindruck. Anders als in den vorherigen Staffeln gab es damals zunächst zwei Camps, und die Teilnehmer wurden durch Teamleiter in die Teams Base Camp und Snake Rock eingeteilt. Kader gehörte zum Team Snake Rock, bis beide Camps später zusammengelegt wurden. Kader Loth kämpfte sich tapfer durch die Prüfungen und zeigte sich – vor allem für viele Zuschauer – recht furchtlos.

In ihrer vierten Dschungelprüfung musste sie sich durch mit Schlangen und Echsen gefüllte unterirdische Kammern kämpfen und sich zum Schluss auch noch drei Minuten regungslos in einem dunklen Raum mit mehreren Dutzend Schlangen legen. Kader absolvierte die Prüfung absolut tapfer und sogar ein Schlangenbiss hielt sie nicht auf. Am Ende erspielte sie stolze neun Sterne fürs Camp. Diese Leistung beeindruckte nicht nur die Mitstreiter, sondern auch die Zuschauer. Aber nicht nur ihr Mut in der Prüfung bleibt in Erinnerung, auch ihr trockener Humor und ihre Selbstironie.