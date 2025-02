Edith Stehfest: Sam Dylan hat noch eine Rechnung offen!

Das Aus von Sam Dylan (33) an Tag 12 vom Dschungelcamp schockt viele Fans der Show. Damit, dass der Reality-TV-Star das Camp so plötzlich verlassen muss, hätte kaum jemand gerechnet. Schließlich hatten an Tag 11 noch Edith Stehfest (29) und Maurice Dziwak (26) die wenigsten Anrufe erhalten. Doch an diesem Tag musste kein IBES-Kandidat das Camp verlassen. Stattdessen griffen die Fans offenbar noch einmal mehr zum Hörer, um Edith und Maurice zu unterstützen. Stattdessen traf es nun Sam.

Im großen Interview nach seinem Auszug erklärte er, dass er überzeugt ist, dass er gehen musste, weil seine Fans überzeugt waren, dass er schon genügend Anrufe erhalten würde. Ein fataler Irrglaube. Ein wenig enttäuscht ist er von seinem Ausscheiden im Nachhinein schon – den Abschied von einer Camperin kann er hingegen gut verkraften ...