Esther Sedlaczek: Fiasko am TV-Set! So übel wurde sie hereingelegt

Es muss ein schockierender Moment für Esther Sedlaczek gewesen sein, als sie das Spektakel im Nebenraum bemerkte. Doch auf die Frage, ob sie mittlerweile über den TV-Streich lachen kann, antwortet die Moderatorin: "Ja, definitiv. Es ist ja auch irgendwie eine Ehre, bei 'Verstehen Sie Spaß?' hereingelegt zu werden." Eine Ehre, die jedoch im Moment des Geschehens für einiges an Irritation sorgte. "Offen gesagt war mir zu diesem Zeitpunkt schon bewusst, in welche Richtung die Veranstaltung und damit mein 'Avatar' geht. Ich musste daher an einigen Stellen eher ein Grinsen verkneifen oder musste lachen", verrät Ester Sedlaczek gegenüber spot on news.

Doch für die Moderatorin kam der Streich nicht völlig überraschend. Sie hatte bereits ein komisches Gefühl: "Der ganze Tag lief einfach in Summe nicht so ab, wie er normalerweise abgelaufen wäre. Daher hat sich irgendwann eine Skepsis entwickelt, die man auch nicht mehr loswird. Daher würde ich eher sagen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmt." Als die 37-Jährige dann den Kopf von der "Verstehen Sie Spaß?"-Gastgeberin Barbara Schöneberger sah, war die Erleichterung groß, erzählt sie: "Ich war froh, dass ich richtig lag. Und dann auch irgendwann froh, dass es aufgelöst wurde. So spaßig alles war - man kann sich dann ja doch nicht 100%ig sicher sein."

Eine große Überraschung für Esther Sedlaczek war allerdings, dass ihr Kollege Tom Bartels mit dem TV-Team unter einer Decke steckte. "Das Schlimme ist ja, dass ich gedacht habe, dass wir beide Opfer des Streichs waren. Und dann erfahre ich von einem so geschätzten Kollegen, dass er mit allen unter einer Decke gesteckt hat. Aber im Ernst: Ich war und bin Tom Bartels nicht böse. Es zeigt vielmehr, was für ein toller Kollege er ist, dass er bei so etwas mitmacht", meint sie gegenüber spot on news. Und auf die Frage, ob sie selbst einmal ein Lockvogel sein möchte, verrät die Fernsehmoderatorin: "Liebend gerne!"