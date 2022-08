Eva Benetatou: Dieser Mann bringt jetzt ihr Herz zum Schmelzen!

Der Bachelorette-Hottie kommentiert den Post mit den ironisch gemeinten Worten: "Sieht sie dann auch nicht so aus, ja dann absolutes No-Go, maximal 1 von 10. Maximal". Solch ein Kompliment hört seine Angebetet Eva Benetatou nur all zu gern und repostet die Story von Alexandros Chouliaras direkt auf ihrem Kanal mit den Worten "Glyko mou esu", was zu deutsch so viel bedeutet, wie "Mein Süßer, du". Ob sich die beiden bereits offline kennenlernen durften, ist nicht bekannt. Doch abgeneigt scheint die Ex von Chris Broy wohl definitiv nicht zu sein.

