Eva Benetatou: Keine Zukunft! Harter Bruch mit Chris Broy

Somit scheint die Sache für die Mutter des kleinen George Angelos angehakt zu sein. Für ihn reißen sich die beiden jedoch zusammen und ziehen weiterhin an einem Strang, wie sie dennoch versichert: "Wir haben einen respektvollen Umgang für unseren Sohn. Wir verstehen uns gut als Eltern". So hatte sich die Influencerin ihre Familiengründer jedoch nicht vorgestellt: "Es ist eigentlich etwas, was ich nicht haben wollte. Ich wollte eben, dass die Eltern, also ich in dem Fall mit meinem Partner, eine glückliche Familie werden und uns nicht trennen." Dennoch ist sie dem Thema Patch-Work-Familie positiv gegenüber gestellt und wer weiß, vielleicht findet sie in der neuen Datingshow "Ready Steady Love – In 50 Dates zum Glück" (immer donnerstags auf discovery+) jetzt sogar schon bald den richtigen Deckel.

