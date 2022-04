Luke Mockridge: K.O.-Tropfen-Gate! Jetzt kommt es richtig dicke

Eigentlich ging es für den Comedian wieder bergauf, doch jetzt wurde Luke Mockridge erneut in einen Skandal verwickelt. Für ihn keine Seltenheit mehr, denn nach dem Skandal um die Vergewaltigungsvorwürfe seiner Ex Freundin Ines Anioli, prasselte ein Shitstorm auf den ehemals so beliebten TV-Star hinein, von dem er sich lange nicht erholen konnte. Zwischenzeitlich war sogar von einem Aufenthalt in einer Nervenklink die Rede. Jetzt folgt der nächste Paukenschlag...