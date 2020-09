"Die Höhle der Löwen": Wo gibt es FH2OCUS zu kaufen?

Erst durch ein Beziehungsproblem entstand die Idee zu FH2OCUS. Trotz ihres gesunden Lebensstils litt Sonja Wüpping lange unter einer akuten Sucht nach Energydrinks. Das ging so weit, dass die Zuckersüchtige ihre leeren Dosen, vor ihrem Freund Jan im Kühlschrank versteckte. Eine Veränderung musste her: „Wir haben eine Alternative gesucht, die erfrischend ist, die wach macht, aber eben gesünder ist als Energydrinks. Und wir haben einfach nichts gefunden, so entstand FH2OCUS.“ Die ersten Flaschen sind bereits auf dem Markt, doch bei „Die Höhle der Löwen“ erhoffen sich die Gründer nun den ganz großen Durchbruch in der Starter-Szene.