„Die Höhle der Löwen“: Diese drei Alltagsprobleme löst Yucona

Da die Umwelt Richard Birich und Inga Plochow seit jeher am Herzen liegt, haben die beiden das Müllproblem einfach selbst in die Hand genommen. Und das ziemlich erfolgreich! Mit ihrem Start-Up Yucona produzieren die Paderborner Gründer, die mittlerweile in Berlin sesshaft geworden sind, widerverwendbare Filterkartuschen für Tischwasserkannen. Der neue Filter ist eine Tasche aus Vliesstoff mit Aktivkohle aus Kokosnussschalen. Damit schlagen die Gründer gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sie beenden nicht nur das nervige Geschleppe von PET-Flaschen, sondern sparen auch 96 Prozent des Kartuschen-Mülls ein und nutzen dabei obendrein zur Produktion ihrer Filter einen nachwachsenden Rohstoff. Wie kann man dazu überhaupt noch nein sagen?