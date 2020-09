„Die Höhle der Löwen“: So zaubert PoBeau einen sexy Po!

Mit fünf verschiedenen Produkten möchte Dr. Sandy Glückstein der Schönheit ihrer Landsleute auf die Sprünge helfen. Auf Grund ihrer fehlenden Labor-Kenntnisse, holte sich die Soziologin zur Entwicklung erfahrene Chemiker ins Boot. Die Produktkette von PoBeau enhält ein Booty Contouring, eine Anti-Cellulite-Anwendung, eine Hydrogel-Po-Maske zur Hydration, eine Pimples-Rescue-Maske sowie ein Whitening Intimate-Pflege-Set. Dabei setzt die Hautpflege-Reihe auf natürlich Inhaltsstoffe und ist frei von Parabenen, Silikonen und Mineralölen. Tierische Zusatzstoffe? Fehlanzeige, so können selbst Veganer getrost zugreifen und ihren Po eincremen! Mit 200.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile ist das kosmetische Wunderprodukt natürlich nicht gerade günstig. Bleibt abzuwarten, ob Kosmetikqueen Judith Williams trotzdem zugreifen wird, immerhin besitzt das Verkaufstalent ein Vermögen in Millionenhöhe. Doch während die Investoren tief in die Tasche greifen müssen, könnt ihr euren Po bereits für 14,95 Euro verschönern. Mittlerweile sind die Po-Pflegemasken sowohl im Alsterhaus in Hamburg und dem KaDeWe in Berlin, als auch bei Amazon erhältlich.

Mit diesen tollen Produkten von PoBeau habt ihr bald den schönsten Po im ganzen Land: