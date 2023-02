Fiona Erdmann: Jetzt zeigt sie erstmals ihren Freund Moe!

Fiona Erdmann genießt ihr Leben in ihrer Wahl-Heimat Dubai in vollen Zügen. Gemeinsam mit ihrem Partner Moe hat die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin zwei Kinder - Sohn Leo und Töchterchen Neyla-May. Doch das Model war stets darauf bedacht, ihre Familie aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Das soll sich nun wohl ändern, denn die Zweifach-Mama wagte nun einen großen Schritt: Sie zeigte erstmals das Gesicht ihres Moe auf Social Media!