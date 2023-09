Florian Silbereisen: Flirt-Offensive auf dem Oktoberfest? Jetzt packt er aus

"Ich habe gehört, dass Sie eigentlich ja vergeben sind! Wo ist denn jetzt ihre Freundin heute?", will das "Exclusiv Weekend"-Fernsehteam auf dem Oktoberfest in München wissen. "Ich bin ja ganz fasziniert, was du alles hörst! Ich bin heute mit ganz vielen Freunden, mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen da und wir machen uns einen superschönen Wiesn-Tisch", antwortet Flori wie aus der Pistole geschossen. Doch es wird noch weiter nachgehakt! "Also, wird ein bisschen geflirtet oder doch nicht?" Florians Antwort: "Nein, es wird gefeiert. Prost!"

Details über eine mögliche neue Liebe will Florian also nicht verraten, obwohl in den letzten Wochen natürlich immer wieder heftig darüber spekuliert wurde. Doch wer weiß: Vielleicht mag der 42-Jährige seinen Fans ja irgendwann doch noch mehr aus seinem Privatleben erzählen...