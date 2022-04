Florian Silbereisen: Jetzt ist sein süßes Leben Vergangenheit

Am Wochenende lud Giovanni Zarella in der legendären "ZDF"-"Giovanni Zarella Show" jeden ein, der in der Schlagerwelt Rang und Namen hat. Neben Andrea Berg, gaben sich auch Pietro Lombardi, Maite Kelly und Roland Kaiser die Klinke in die Hand! Das die Fans von dem Abend mit Giovanni hell auf begeistert waren, wird vor allem via "Instagram" deutlich! So heißt es unter dem jüngsten Posts des Moderators: "Wow! Das war Mega" sowie "Das war eine super tolle Show. Ich hab es geliebt. Vielen Dank". Ehrliche Worte, die zeigen: Giovanni hat mit seiner Performanz voll ins Schwarze getroffen! Einer wird von dem Erfolg jedoch nur wenig begeistert sein: Florian Silbereisen. Der musste nämlichen den nächsten "DSDS"-Misserfolg verkraften!