Florian Silbereisen: Spurlos verschwunden! Wo ist der Schlagerstar?

Florian war am 3. März beim ESC-Vorentscheid an der Seite von Barbara Schöneberger zu Gast. Doch seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der Sänger hat sich auf Instagram komplett rar gemacht. Sein letzter Post: ein Selfie mit Sängerin Ilse DeLange und Influencer Riccardo Simonetti, das ebenfalls bei der Veranstaltung entstand. Was steckt hinter der Auszeit? Will sich Flori etwas Zeit für sich gönnen? Oder arbeitet er gerade fleißig an neuer Musik? Das weiß er momentan wohl nur selbst...