Frank Elster: "Wetten,dass...?"-Reue! Das wird er sich nie verzeihen

Frank Elstner plauderte nun in RTL's "Exclusiv Weekend" aus, was sein größter Fehler mit "Wetten, dass..?" gewesen ist. Bis heute bereut der 79-Jährige, dass er diesen Schritt damals gegangen ist - er verkaufte seine wohlverdienten Rechte an der erfolgreichen Fernsehshow an das ZDF! Eine Entscheidung, über die er in der damaligen Zeit nicht genügend nachdachte, wie er heute verrät: