Fürst Albert: Erneuter Schlag! Warum tut er seiner Charlène das an?

Nicole Coste hat das Foto auf ihrem Instagram-Kanal im Internet hochgeladen. Sicherlich mit dem Einverständnis von Albert. Dabei kann er doch davon ausgehen, dass seine Ehefrau Charlene eben dieses Bild zu sehen bekommt. Wie muss sie sich fühlen? Charlene versucht doch seit Jahren schon, ihre Ehe zu erhalten. Immer wieder bricht sie unter dem Druck zusammen. Zuletzt hieß es sogar, dass sie angeblich in die Schweiz geflohen sein soll. Dann tauchte sie auf einmal doch wieder in Monaco auf. Aber nur kurz. Was ist nur los in dieser Ehe?

Sicher ist: Albert signalisiert, dass er den Begriff "Familie" großzügig sieht – wie ein Patriarch aus alter Zeit. Denn Nicole und Alexandre und auch Jazmin Grace sind für immer ein Teil seines Lebens. Immerhin hält sich Jazmins Mutter Tamara Rotolo im Hintergrund, es gibt keine aktuellen Fotos von ihr. Nicole Coste hingegen zeigt sich stolz als einstige Geliebte, attackiert sogar mit Vorliebe Alberts Ehefrau. Einmal sagte sie: "Es ist mir egal, was mit ihr ist. Alles, was ihr widerfährt, ist Karma." Und mit eben dieser Person, die so über seine Frau hetzt, setzt sich Albert jetzt gemeinsam an einen Tisch. Unbeschwert, als wäre alles wunderbar. Charlene äußert sich dazu nicht. Ihren eigenen Instagram-Kanal hat sie ausgeschaltet. Er existiert nicht mehr. Es scheint, als wolle Charlene einfach nur ihre Ruhe haben. Und bloß nichts sehen oder hören von dieser neuen Familie, in der für sie kein Platz mehr ist.