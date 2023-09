Fürstin Charlène: Beben hinter den Palastmauern! Jetzt lässt sie ihre Kinder im Stich

Bereits für den 17. September ist die Rückreise des Paares nach Monaco geplant, wie französische Medien berichten. Denn dort werden die Kinder von Charlène und Fürst Albert sehnsüchtig auf ihre Eltern warten. Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques können ihre Eltern nicht begleiten, da die Zwillinge bereits am 11. September zurück in die Schule kehren, da die Sommerferien enden. An der katholischen Privatschule "François d'Assise-Nicolas Barré" in Monaco werden sie in die dritte Klasse eingeschult. Da würde es sich nicht schicken, bereits in der ersten Schulwoche zu fehlen!

Es bleibt für die Kinder von Charlène von Monaco nur zu hoffen, dass ihre Mama sich dieses Mal an den Reiseplan hält und tatsächlich am 17. September gemeinsam mit Fürst Albert die Rückreise in das monegassische Fürstentum antritt...