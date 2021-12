Georgina Fleur: Mega-Ärger! Das lässt sie sich nicht länger gefallen

Kurze Zeit später hat sie dann das Bedürfnis, noch etwas mehr Licht in die Sache zu bringen. "Ich bekomme momentan häufiger Nachrichten, in denen gesagt wird, steh zu deinem Körper‘. DAS tue ich. Na klar, versuche ich wieder in Form zu kommen, versuche mich ausgewogen und gesund zu ernähren (es gibt natürlich auch mal Ausnahmen), mache Sport, aber dennoch muss ich mich nicht verstecken", stellt Georgina klar. "Ich photoshoppe meine Fotos nicht und wenn ich nicht direkt meinen Bauch in die Kamera halte, heißt es nicht, dass ich mich dafür schäme… Sondern einfach, dass ich mich für mich am vorteilhaftesten zeige!"

Ihr Appell an die Fans: "Bitte schämt euch auch nicht, egal ob kurvig, dünn, dick, groß oder klein! Jeder ist auf seine Art und Weise wunderschön."