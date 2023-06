Gina Maria Schumacher: Jaaa, sie teilt ihr großes Glück

Gina Maria posiert für gewöhnlich nicht oft mit ihrem Freund, hält ihr Liebesleben privat. Doch nun die Kehrtwende, die aufhorchen lässt! Das Paar steht auf dem malerischen Foto Arm in Arm an einem See, blickt in den Sonnenuntergang. Dazu schreibt sie: "Danke, dass es dich gibt" und setzt ein Herz-Emoji dazu. Was für eine wunderschöne Liebeserklärung, die Gina ganz euphorisch mit der Öffentlichkeit teilt.

Steckt etwa mehr dahinter? Schon seit über sechs Jahren ist das Paar nicht nur wegen seiner Leidenschaft zum Pferdesport unzertrennlich. Könnte jetzt ein weiterer Schritt in eine gemeinsame Zukunft folgen?

Den Segen von Mama Corinna Schumacher gibt es bestimmt. Sie hat Iain bereits wie einen zweiten Sohn in der Familie aufgenommen. Und auch Ginas Bruder Mick versteht sich bestens mit ihm.

