Giovanni Zarrella & Jana Ina Zarrella: Jetzt macht der Erfolg alles kaputt

Zu viele Veränderungen auf einmal stellten ihre Liebe auf die Probe: Giovanni musste sich nach dem Bro'Sis-Aus beruflich neu orientieren, was seinen und auch Jana Inas Alltag komplett durcheinanderwirbelte. Für ihre Reality-Soaps "Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger" und "Jana Ina & Giovanni – Pizza, Pasta & Amore" wurden sie nahezu jeden Tag von Kamera-Teams begleitet, gleichzeitig mussten sie als junge Familie zusammenfinden, ohne wirklich Zeit für Zweisamkeit zu haben. Sie drifteten auseinander, Giovanni wollte sogar ausziehen. Doch die Zarrellas gaben nicht auf, kämpften um ihr Glück. Eine Ehe ist schließlich manchmal auch harte Arbeit. "Ich glaube, so etwas wie ein Liebesgeheimnis gibt es gar nicht", stellte Jana Ina erst kürzlich gegenüber klar. "Es gibt einfach nur Menschen, die einander akzeptieren und respektieren. In der Beziehung von Giovanni und mir ist das Wort Respekt ganz großgeschrieben." Hoffentlich bleibt das auch so, gerade in der aktuellen Phase. Denn einmal mehr befinden die Zarrellas sich in einer Zeit der Umbrüche. Nach seinem erfolgreichen Einstand im ZDF lastet ein riesiger Druck auf Giovanni, der seine alten Ängste neu befeuern könnte. Kann er die geweckten Erwartungen bei seiner nächsten Show am 13. November wieder erfüllen? Gerade weil sie sich so gut anlässt, könnte "Die Giovanni Zarrella Show" zu privaten Konflikten führen. Denn während Giovanni mit Riesenschritten die Karriereleiter erklimmt, stemmt Jana Ina den Alltag mit ihrem 13-jährigen Sohn und der acht Jahre alten Tochter praktisch allein. Und bei der Brasilianerin schlägt das Berufspendel gerade in die entgegengesetzte Richtung: Sie steckte zurück, gab zum Wohl ihrer Kinder und ihres Mannes die Moderation von „Love Island“ ab – und muss nun zuschauen, wie Giovanni an ihr vorbeizieht. Da bedarf es schon viel innerer Stärke, um kein böses Blut aufkommen zu lassen. Doch die Zarrellas haben offenbar aus ihren bitteren Erfahrungen gelernt: Statt vor dem drohenden Unheil zu kapitulieren, setzten sie ein symbolträchtiges Statement: In den Weihnachtsferien wollen Jana Ina und Giovanni ihr Hochzeitsgelübde erneuern. In guten wie in schlechten Zeiten …