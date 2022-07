Lina Magull: Mit ihrem Freund reist die EM-Torschützin um die Welt!

Während Lina Magull auf dem Feld oder bei Pressekonferenzen keine Scheu zeigt das Wort zu ergreifen, behält die Nationalspielerin Privates lieber für sich. Ihr Herz hat die hübsche Brünette still und heimlich ebenfalls an einen Sportler verschenkt. Der Freund von Lina Magull heißt Luca Schuster und arbeitet als Fitnesscoach. Da er aktuell als Athletiktrainer beim Drittligisten FC Ingolstadt angestellt ist, verdient er sein Geld ebenfalls mit Profisport. Wenn die beiden Verliebten gerade nicht an ihrer Fitness arbeiten, verbringen sie so viel Zeit wie möglich mit Reisen an ferne Orte. Ob an tropischen Stränden oder vor eisbedeckten Gipfeln, auf Instagram posieren Lina Magull und ihr Freund vor den schönsten Kulissen.