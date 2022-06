"GNTM"-Lou-Anne: Sie verabschiedet sich von ihrer GNTM-Frisur

Nach ihrem Sieg in der Model-Castingshow konnte Lou-Anne ihr Glück noch gar nicht fassen. Jetzt da sie sich in ihrer Rolle als Germany's Next Topmodel 2022 eingefunden hat, wagt sie bereits einen nächsten radikalen Schritt - sie verabschiedet sich von ihrer GNTM-Frisur. Anscheinend waren der hübschen Österreicherin ihre Haare über die GNTM-Zeit zu lang geworden, weswegen sie nun prompt zum Rasierer greift. In ihrer Instagram Story lässt sie sich ihre Haare raspelkurz rasieren und präsentiert das Ergebnis wenig später stolz im Spiegel: