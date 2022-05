Am Donnerstagabend um 20:15 Uhr ist es endlich soweit: Auf ProSieben wird das Finale der 16. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ausgestrahlt. Insbesondere Modelmama Heidi Klum ist guter Dinge, denn schon jetzt ist die laufende Diversity-Staffel die erfolgreichste aller Zeiten! Umso mehr legt das Topmodel in diesem Jahr Wert auf Geheimhaltung und hüllt sich bezüglich der diesjährigen Gewinnerin in Schweigen.

Kein Problem für die Fans, die haben ihre Siegerin der Herzen ohnehin schon längst gefunden. Nicht nur beim Thema Beliebtheit auf Instagram hat Kandidatin Luca mit über 97.000 Followern die Nase vorne, sondern auch laut einer Abstimmung auf "Promiboom" soll sie die GNTM-Gewinnerin 2022 sein! 67 Prozent der Leser sahen die hübsche Münchnerin auf Platz 1 in der Castingshow.