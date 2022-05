GNTM 2022: Lou-Anne packt aus! So steht sie jetzt zu ihrem Sieg

Lou-Anne war in der diesjährigen Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt dafür, sich nicht so schnell aus der Fassung bringen zulassen. Mit ihrer entspannten Art und souveränen Leistungen kam sie nicht nur bei den Gastjuroren und Castings gut an, auch Modelmama Heidi Klum konnte die 19-Jährige am Ende von sich überzeugen. Doch wie geht es der frischgebackenen Topmodel-Gewinnerin jetzt nach ihrem Sieg? In einer Pressekonferenz nach dem Finale packt sie aus und spricht offen über ihre Gefühle: