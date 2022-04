GNTM-Noella: Nicht mal Wasser & Brot! Früher lebte sie in Afrika in Armut

Frei nach dem Motto "Diversity" steht die Persönlichkeit und Charakterstärke der Kandidatinnen bei GNTM 2022 im Fokus. Auch beim Rain-Walk in Folge 13 dürfen die Models, die es in die heißbegehrte Top 10 geschafft haben, ihren Gefühlen endlich freien Lauf lassen und ihre bewegenden Geschichten erzählen. Besonders Noella trifft mit ihrer Rede mitten ins Herz. Die Berliner Schönheit mit kongolesischen Wurzeln wuchs ohne ihre Eltern bei ihrer Oma im Kongo auf. Heute spricht sie offen und ehrlich von einer Kindheit in grenzenloser Armut: „Ich bin ohne meine Eltern im Kongo groß geworden. An manchen Tagen hatten wir weder Wasser noch Brot. Wenn das Geld knapp war, konnte ich nicht zur Schule gehen.“