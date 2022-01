Günther Jauch: Erwischt! Mit einer anderen Frau auf hoher See!

Wie Günther Jauch jetzt offenbart, sollte er bereits vor Jahren eine Rolle bei "Das Traumschiff" bekommen. So erklärt er Florian Silbereisen bei "Das Quiz": "Ich hatte ein Angebot von Herrn Rademann damals. Der war der Chef vom Ganzen, ist leider inzwischen gestorben, und bot mir eine Rolle an. Es war irgendwie was Kleines. Ich war unpässlich zu der Zeit, da sagte er: 'Dann aber nächstes Jahr.' Dann habe ich es ihm versprochen - ist er gestorben. Und wer hat mich dann seitdem eingeladen? Niemand." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Günther hätte nach wie vor Lust auf eine kleine Rolle in der Erfolgssendung. Doch damit nicht genug! Auch Barbara Schöneberger war zu Gast bei "Das Quiz" und äußerte gegenüber Florian ihr Interesse an einem Auftritt auf dem Luxusliner!

Ein Glück, dass ihnen "Traumschiff"-Kapitän Flori Silbereisen eine Antwort darauf nicht lange schuldig blieb und prompt entgegnete: "Also das, ich nehme das sofort an. Die beiden sind mit Handkuss natürlich eingeladen! Das wäre die größte Ehre! Die Rolle dürfen sie sich selbst aussuchen." Lange überlegen mussten Barbara da jedenfalls nicht. So war sie der Meinung, dass sie und Günter ein super Ehepaar abgeben würden: "Ein Hochstapler-Ehepaar, was sich so eine Reise gar nicht leisten kann."

Ob die beiden wohl demnächst in der Sendung zu sehen sind? Wir können gespannt sein...