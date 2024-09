Günther Jauch: Es geht um seine Kinder - "Natürlich machen wir uns Gedanken"

Schon als kleiner Junge fühlte er sich auf dem Weingut von Othegraven bei Onkel Max und Tante Maria "pudelwohl". Kein Wunder also, dass Moderator Günther Jauch (68) das Gut 2010 gemeinsam mit seiner Frau Thea (66) übernahm. Es befindet sich seit 1805 in Familienbesitz – in 7. Generation. "Tradition steht niemals still", schreibt er auf der Webseite des Unternehmens. Doch genau da liegt das Problem. Denn die Zukunft des Betriebes in Kanzem an der Saar ist ungewiss. Zum ersten Mal spricht Jauch über das bisher verheimlichte Familiendrama. Es geht um seine Kinder…