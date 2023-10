"GZSZ"-Laura & John: Ein Baby nach der Traumhochzeit?

Zuerst geht es für Laura und John aber erstmal in die Flitterwochen nach Paris. Doch aus dem romantischen Trip wird schnell ein Albtraum. Chryssanthi verrät bereits gegenüber RTL: "Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris: Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte - für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!"

