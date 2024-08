Hairstylist Dejan Garz verrät: Das ist die "Todsünde" für eure Haare

Er ist Friseurmeister, Haar-Guru und Influencer: Dejan Garz versorgt seine über 800.000 Instagram-Follower und -Followerinnen täglich mit den besten Tipps rund ums Thema Haare. Uns hat er nun exklusiv in einem Interview verraten, wie man seine Haare am besten pflegt, was die Must-Have-Produkte für jede Haarpflege-Routine sind und, was man auf keinen Fall tun sollte, wenn man eine schöne, gesunde Mähne haben will.