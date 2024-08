Mola Adebisi: Sommer-Dschungelcamp 2024 vs. IBES 2014 – geläutert nach Shitstorm

Der Höhepunkt: Mola musste mit Larissa gemeinsam in die Dschungelprüfung. Zusammen sicherten sie sich acht Sterne – eine gute Leistung. Doch Mola fiel in der Prüfung vor allem mit laustarken Befehlen auf, die den Zuschauern extrem negativ in Erinnerung blieben. Besonders mies – und womöglich einer der Gründe, warum Mola nur den achten Platz belegte – war das, was nach der Prüfung folgte. Der Moderator brüstete sich im Camp mit SEINER Leistung. Er hätte die Sterne geholt, Larissa hingegen hätte sogar noch einen verloren. Die fantastische Leistung seiner Mitcamperin anerkennen oder gar loben? Davon hielt er damals nichts.

Larissa hingegen nahm es einfach hin, ließ Mola reden und sammelte dadurch bei den Dschungel-Fans einige Sympathiepunkte.

Es war nicht die einzige Prüfung, die Larissa und Mola zusammen absolvieren mussten. In der zweiten lief es allerdings gar nicht gut. Mola brach nach einigen Ameisenbissen die Prüfung ab, Larissa hingegen wollte alleine durchziehen (durfte sie aber nicht).

Im Camp suchte Mola die Schuld für den Abbruch nicht bei sich, sondern bei Larissa. Es brach anschließend ein Shitstorm über ihn herein, mit dem er so wohl niemals gerechnet hätte. Die Konsequenz: Die Fans wählten ihn an Tag 9 aus dem Camp, er belegte somit Platz 8.